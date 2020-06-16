Пригожин оценил востребованность Валерии

Он рассказал, что Валерия действительно востребована и у нее уже много выступлений. «Мы сейчас все — вчера, сегодня — работаем на корпоративах», — уточнил Пригожин.

Также продюсер прокомментировал положение артистов эстрады после окончания самоизоляции.

«Поверьте мне, от коронавируса нет не пострадавших. Пострадали все — и большие, и маленькие. Просто размеры у пострадавших разные, вот и все», — рассказал Пригожин.

Ранее он выразил мнение, что исполнитель Филипп Киркоров «целиком и полностью посвятил себя своей профессии». По его словам, Киркоров «артист, он человек профессии, это его призвание, это его жизнь, он без этого жить не может». Также продюсер добавил, что «он экспериментирует, он не боится, он снимается в разных клипах», «ему главное — быть на виду». «Он, с одной стороны, большой артист, с другой стороны, маленький ребенок, который не может жить без внимания», — считает Пригожин.