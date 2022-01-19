Пригожин назвал скандал с Волочковой в самолете обычным пиаром

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал в самолете, который устроила балерина Анастасия Волочкова. Он считает, что все это выглядит как обычный пиар, написал Life.

Пригожин отметил, что если бы балерина не начала скандалить на борту самолета, никто бы не узнал, что она прилетела с Мальдив.

«Вне зависимости, Пригожин ли это или Волочкова, в общественных местах нужно научиться себя вести, если ты не занимаешься тупо пиаром или специально вызываешь к себе такой ажиотаж. Я просто не понимаю, зачем взрослым людям вместо того, чтобы быть примером для подражания, возбуждать в обществе такой негатив, без того уже существующий на нынешний день. Вот прилетела бы она тихо, никто бы не узнал, что она прилетела с Мальдив, а тут все знают. Она это использовала в качестве саморекламы», — отметил он.

Продюсер добавил, что раньше такое поведение считалось позором, а теперь стало обычным пиаром. По его словам, «правила общежития никто не отменял». Там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого.

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила скандал в самолете из-за медицинской маски. По прилету в Россию ее встретили полицейские.