Пригожин: на 50 тыс. рублей прожить нельзя

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что 50 тысяч рублей не достаточно, чтобы нормально прожить. Сам он тратит до двух миллионов в месяц.

В интервью Пятому каналу Пригожин признался, что у него в месяц выходит такая внушительная сумма, потому что он много денег тратит на артистов. А тех, кто заявляет, что можно прожить на 50 тысяч рублей, Пригожин назвал сказочниками.

«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тыс. рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тыс. рублей», — добавил продюсер.

Он также отметил, что только коммуналка за его дом ежемесячно составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что спокойно могла бы прожить на сумму в 50 тысяч рублей, так как были в ее семье времена, когда они сидели «на гречке».