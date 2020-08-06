Утяшева назвала необходимый для «спокойной» жизни доход

Известная телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева заявила, что в месяц может прожить на небольшие деньги. По ее словам, на такой период может спокойно хватить 50 тысяч рублей.

«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — сказала ведущая в интервью телеканалу Premier.

Она отметила, что ходит в рестораны довольно редко. За один поход на рынок Утяшева тратит около 10 тысяч рублей. При этом она призналась, что в детстве переживала с матерью тяжелые времена. Тогда семье приходилось «сидеть на гречке», но спортсменка считает, что важно не унывать в подобных ситуациях. Мать ведущей умерла в 2012 году от сердечного приступа. Теперь Утяшева заботится о бабушке с дедушкой.

«Я из поселка Раевское. Конечно же, я знаю, сколько получают мои старики-пенсионеры. Конечно же, я их давно уже обеспечиваю. Но мне всегда тяжело потратиться на вещи. Вспоминая слова Светланы Бондарчук, лучше куплю одну вещь, но хорошую», — подчеркнула гимнастка.

Ранее Утяшева показала подписчикам в Instagram свою гибкость. Она выложила видео, где выполнила несколько упражнений. В комментариях отметили красивую подтянутую фигуру спортсменки и засыпали ее комплиментами.