Причины серьезных травм актера из «Штрафбата» развеяли слухи

Актер Игорь Регнер попал в больницу с тяжелыми переломами, и это породило много слухов о нападении. Друзья артиста в беседе с «МК» рассказали, что любимец публики просто неудачно упал с лестницы.

По словам приятелей актера, все произошло еще 17 июля. Игорь Регнер возвращался домой и неожиданно упал на лестнице возле подъезда. Падение оказалось крайне неудачным, Регнер получил серьезные травмы. Он отправился к медикам, которые нашли закрытые переломы нескольких ребер. Госпитализировать пациента в таком случае необязательно, и артиста отпустили домой.

Но выздоровление все не наступало. 23 июля Игорю Регнеру стало плохо, у него поднялась температура и пропал аппетит. Тогда врачи решили доставить его в больницу. По результатам КТ выяснилось, что травма ребер привела к воспалению легких.

Сейчас артист находится в реанимации. Воспаление легких ему лечат антибиотиками. Игорь Регнер уже в сознании, он общается с врачами и родственниками.

Друзья актера подчеркивают, что в момент падения он не был пьяным. Супруга Регнера в беседе Пятым каналом рассказала, что сейчас ее муж очень слаб. Он проходит курс химиотерапии, который подорвал силы его организма. Потому и случилось падение.

Ранее СМИ писали, что актера нашли в собственной квартире якобы в предсмертном состоянии. Полиция начала проверку. Появились слухи о нападении, которые не подтвердились.