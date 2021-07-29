Актера Игоря Регнера нашли дома со множественными травмами и переломами. Он уже шесть дней лежит в реанимации, за его жизнь борются врачи.

По данным источника «Комсомольской правды», у 56-летнего актера диагностировали перелом ребер, травму груди и другие телесные повреждения.

Повреждения Игорь Регнер получил за неделю до госпитализации, все это время он находился дома.

«56-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ имени Боткина с диагнозом „тупая травма груди, множественные переломы ребер слева, перелом левой лучевой кости“. Травмы получены 17 июля», — сообщил источник изданию.

Полиция проводит проверку, собирает свидетельские показания, однако главного свидетеля они опросить пока не могут: Игорь Регнер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Финансовом университете при правительстве России, где Игорь Регнер работает, «Комсомольской правде» коллеги сообщили, что знают другую версию, почему актер попал в реанимацию. У него воспаление легких, но тесты на коронавирус отрицательные.

«Видимо, после химиотерапии, которую он недавно проходил, иммунитет ослаб, и он подцепил какую-то инфекцию», — сообщил коллега актера изданию.