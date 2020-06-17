    17 июня 2020, 18:51

    «При чем тут я?!» Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора

    Екатерина Земская, Эля Данилюк

    Филипп Киркоров возмутился, узнав, что представители ВДВ адресуют ему угрозы за роль десантника. Он рассказал «360», почему не боится их заявлений.
    «При чем тут я?!» Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора

    «Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», — заявил Киркоров.

    Он подчеркнул, что все претензии лучше направлять режиссерам и организаторам ролика. И если они посчитают нужным — они удалят видео.

    «Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!» — возмутился певец.

    Еще он рассказал, что не слышал никаких угроз в свой адрес, потому что занят семьей и по-прежнему находится на самоизоляции.

    «Я не слышал никаких угроз. Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей», — заключил Киркоров.

    Ролик с певцом появился в сети накануне. Киркоров изображал артиста, которому дали роль отслужившего десантника. По сценарию, Киркоров отказывается от съемок.

    После публикации на Киркорова ополчились экс-командир ВДВ и член Совета Федерации Франц Клинцевич. Они заявили, что певцу лучше извиниться, иначе его не поймут десантники.