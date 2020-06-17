Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич заявил «360», что полностью поддерживает позицию экс-командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова, посоветовавшего Филиппу Киркорову извиниться за видео в образе десантника.

Сенатор предположил, что певец хотел эпатировать публику, но начал не с того, не с теми людьми и не теми словами.

«Тельняшка и берет — это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решли, что раз кокарды нет, то все можно. Но десантный берет это священный знак для любого бойца любого полка. За него люди жизнь отдают. Я два года был в Афганистане и пять лет в Чечне, я знаю, какое значение имеют эти символы для простого солдата, как они к нему относятся и как ценят», — сообщил Клинцевич.

Он подчеркнул, что в любом обществе есть неписанные законы, которые нельзя нарушать. По мнению Франца Клинцевича, Филипп Киркоров своим поведением бросил явный вызов. Он предположил, что Шаманов был прав, когда посоветовал певцу извиниться и убрать пасквиль из соцсетей.

Он публичный человек, выступает с концертами. Десантники реально оскорбились. Что, если на следующем концерте выйдут два здоровенных парня, и нанесут Киркорову побои? Он играет с огнем. При этом, его никто никогда не унижал как профессионала, все уважали его как артиста, не оскорбляли честь и достоинство. Считали его талант достоянием России. Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань. Это недопустимо Франц Клинцевич сенатор

Клинцевич заявил, что десантник — это национальность. Он посоветовал Киркорова с бойцами ВДВ не шутить.

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram ролик, высмеивающий десантников и их атрибуты — берет и тельняшку. Владимир Шаманов посоветовал ему извиниться.

Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев посулил врезать артисту при первой же встрече. Председатель правления Свердловской региональной организации РСВА Виктор Бабенко заявил, что певец «опозорил красу и гордость армии».