Знаменитости 10 декабря 2023, 17:42 Пресс-служба Михалкова опровергла арест счетов компании режиссера Пресс-служба Михалкова опровергла арест счетов ООО «Темино-Лесное» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Информация об аресте счета компании ООО «Темино-Лесное», принадлежащей Никите Михалкову, не соответствует действительности. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе кинематографиста.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО „Тёмино-Лесное“ работает в штатном режиме», — подчеркнул собеседник агентства.

Реклама

Ранее данные о том, что счета компании Михалкова арестовала Федеральная налоговая служба, распространил Mash. По данным источника Telegram-канала, ООО с одним зарегистрированным сотрудником — гендиректором — взяла в аренду 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области.

Несколько лет назад компания через суд добилась уменьшения платы за участок с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч, чтобы снизить финансовую нагрузку, указал собеседник Mash.

По его словам, раньше о претензиях налоговой к этой фирме информации не было. Однако, как утверждает канал, ФНС арестовала расчетный счет организации в одном из банков.