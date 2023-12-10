Деньги 10 декабря 2023, 16:51 ФНС наложила арест на счета компании режиссера Михалкова Mash: ФНС арестовала счета лесного хозяйства режиссера Никиты Михалкова РИА «Новости»

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Счета лесного хозяйства «Темино-Лесное» арестовали по решению Федеральной налоговой службы России. Как сообщил Telegram-канал Mash, учредителем компании является режиссер Никита Михалков.

По открытым данным, в списках работников «Темино-Лесное» фигурирует только один человек — генеральный директор.

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По данным Mash, фирма взяла в аренду 30 тысяч гектаров земли в Павловском районе Нижегородской области. В 2000 году компания через суд добилась снижения годовых арендных платежей с четырех миллионов до 366 тысяч рублей. Сегодня стало известно, что расчетный счет компании арестовали.

По данным журнала «Секрет фирмы», компания Михалкова арендовала землю в Нижегородской области в 2009 году на срок в 49 лет. На протяжении долгого времени «Темино-Лесное» занималось переработкой лесоматериалов и производством мебели.

В 2020 году компания через суд добилась снижения арендной платы, благодаря представленному проекту освоения лесов. Кроме этой компании, Михалков является учредителем фирмы «Темино-Нижнее», которое занимается выпуском продуктов питания, а также региональных организаций охотников «Темино» и «Темино-Северное».

По сообщениям журналистов, все организации режиссер назвал в честь сына Артема.

Федеральная налоговая служба начала тщательно изучать российских знаменитостей на предмет уклонения от обязательных выплат. Так, под угрозой блокировки счета оказалась исполнительница Лада Дэнс, не заплатившая 968 тысяч рублей.