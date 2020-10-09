Пресс-секретарь Агутина рассказал о его реакции на номинацию «Грэмми»

Пресс-секретарь Леонида Агутина Наталия Николенко рассказала о реакции российского артиста на номинацию «Грэмми». Его альбом La Vida Cosmopolita представлен в пяти номинациях «длинного списка» американской премии.

По ее словам, шорт-лист станет известен 7 декабря. Она отметила, что Агутин, который в настоящий момент находится в России, «надеется на победу». Секретарь рассказала, что музыкант с восторгом воспринял последние новости, сообщил Daily Storm.

«Какие у него могут быть предчувствия, так это восторг и ожидание», — поделилась представитель Агутина.

Уточняется, что на своей странице в Facebook российский артист сообщил, что La Vida Cosmopolita могут признать лучшим альбомом года и лучшим латинским поп-альбомом. Дуэт Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представили в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Помимо прочего, клип Funky Cha включили в «длинный список» в категории «Лучшее музыкальное видео».

Ранее сообщалось, что певец дерзко ответил на критику подписчика на своей странице в социальной сети Instagram.