Леонид Агутин дерзко ответил на критику подписчика в соцсети

Музыкнт опубликовал новый пост с фотографиями из Сочи. На снимках он с 47-летним актером Андреем Мерзликиным и 34-летним вратарем Игорем Акинфеевым. Один из пользователей негативно отозвался о внешности и возрасте артиста: «Какие же вы старые стали».

Агутин не стал молчать и с юмором ответил хейтеру: «И ты станешь, если повезет». Часть подписчиков не согласилась с негативным замечанием подписчика, отметив, что 52-летний Агутин выглядит хорошо в свои годы, информирует сайт «Мир 24».

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором певец Андрей Губин впервые за 15 лет поет перед публикой. Он исполнил композицию Агутина «На сиреневой луне». Отмечается, что выступление Губина прошло в караоке-клубе. Под записью поклонники оставили большое количество восторженных комментариев: «Андрей великолепен», «Скучаем, ждем», «По коже мурашки и слезы из глаз». Артист перестал давать концерты в середине 2000-х годов.