16 февраля 2024, 23:15
Пресняков посмеялся над Zivert и Полиной Гагариной
Пресняков подшутил над Полиной Гагариной и Zivert в 12-м сезоне шоу «Голос»
Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над своими коллегами — Zivert и Полиной Гагариной, — во время набора команды. Поводом для этого стал рассказ одной из участниц проекта.
Во время выступления конкурсантки Эммы Дергилевой к ней повернулись только мужчины. Девушка сказала им спасибо за оказанное внимание и заявила, что ждала именно такой реакции.
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«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего», — сказала она
Zivert тут же, показав на себя и Гагарину, парировала фразой «Слава богу, нелюди не повернулись». Пресняков в ответ с иронией заявил, что не может отнести девушек к людям.
Дергилева в качестве оправдания за свое высказывание уточнила, что привыкла «впитывать мужскую энергию». Артист парировал, что «так и должно быть по жизни».
В январе Полина Гагарина покинула студию в первый съемочный день шоу. Поводом для этого стало поведение одной из участниц.
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