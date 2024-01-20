Знаменитости 20 января 2024, 23:03 «Меня использовали». Полина Гагарина ушла из «Голоса» в первый день съемок Гагарина покинула шоу «Голос», когда участница выбрала в наставники не ее РИА «Новости»

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Финал первого съемочного дня популярного телешоу «Голос» завершился неожиданно. Певице Полине Гагариной не понравилось поведение одной из участниц и она покинула студию, сообщило издание StarHit.

Недовольство звездного наставника вызвала ситуация, которая возникла после выступления Анастасии Паньшиной из Луганска. Девушка исполнила песню «Спектакль окончен» и к ей повернулись Владимир Пресняков и Полина Гагарина. Последняя предложила спеть с ней дуэтом.

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Наставница рассказала, что в предыдущем сезоне участницы, с которыми она пела дуэтом, уходили к наставнику Владимиру Преснякову. Подобная ситуация повторялась несколько раз, что расстраивало Гагарину.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили „спасибо“, но шли к Владимиру. Пять раз такое случалось!» — рассказала певица.

Когда дуэт состоялся, Анастасия сделала выбор в пользу Преснякова, что вызвало обиду у Гагариной. Музыкант Антон Беляев вынужденно вывел исполнительницу из студии, чтобы успокоить ее. Но на полпути они развернулись и вернулась в студию. Ситуация разрешилась и Гагарина отметила, что рада приходу сильной вокалистки в шоу «Голос».

В новом сезоне развлекательного шоу «Голос» наставником впервые стала певица Zivert. Исполнительница заняла место рэпера Басты.