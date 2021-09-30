Представитель Птахи объяснил обращение рэпера в полицию из-за «пропавшей» подруги. Девушка уже нашлась

Екатерина Бобкова, об исчезновении которой заявил рэпер Птаха (Давид Нуриев), вышла на связь. С ней все в порядке, заявила «360» пиар-менеджер музыканта Марина.

«Все в порядке. Катя нашлась. Она и не пропадала. Просто Давид отмечал день рождения друга, был немного в нетрезвом состоянии и решил, что Катя пропала, потому что она не выходила на связь», — объяснила она.

О том, что Птаха сообщил в полицию о пропаже Бобковой, ранее написал Telegram-канал Baza. По словам источника канала, музыкант в своем заявлении указал, что его подруга Екатерина Бобкова перестала выходить на связь. Последний раз он разговаривал с ней 29 сентября.

Он уточнил, что накануне вечером вызвал ей такси и посадил ее в машину. Она направлялась к себе домой. Через некоторое время Бобкова перестала отвечать на звонки артиста. Связавшись с водителем такси, музыкант узнал, что девушка доехала до дома, а потом попросила доставить ее до гостиницы «Украина». На звонки она не отвечала всю ночь.

Бобкова была свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их привлекли к уголовной ответственности за драку, которую они устроили в 2018 году в центре Москвы.