Рэпер Птаха обратился в полицию из-за пропажи свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) обратился с заявлением в полицию, в котором сообщил, что его подруга Екатерина Бобкова перестала выходить на связь. Последний раз он разговаривал с ней 29 сентября. Информация об исчезновении девушки появилась в Telegram-канале Baza.

По словам рэпера, вечером в среду он вызвал девушке такси и посадил ее в машину. Она направлялась к себе домой. Через некоторое время Екатерина перестала отвечать на звонки артиста. Связавшись с водителем такси, Птаха узнал, что его подруга доехала до дома, однако в последний момент передумала выходить и попросила доставить ее до гостиницы «Украина». Всю ночь Екатерина не отвечала на звонки.

Напомним, Екатерина Бобкова была свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены в 2018 году устроили две драки в столице. Также Екатерина была свидетельницей по делу Кирилла Емельянова из сериала «Кадетство», который поругался с врачами скорой помощи.