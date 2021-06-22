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    22 июня 2021, 04:50

    Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

    Дарья Бунякова

    Певица МакSим продолжает находиться в медикаментозной коме. При этом медики дают позитивные прогнозы по состоянию пациентки. Об этом рассказала пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

    Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

    По словам Богушевской, Марина Максимова сейчас находится в медикаментозной коме. При этом перед введением в это состояние певица не была в полуобморочном состоянии и чувствовала себя нормально.

    «Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной», — заявила представительница МакSим в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее представители певицы поясняли, что врачи приняли решение о медикаментозном сне, когда организм стал плохо реагировать на терапию. Пациентку ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ для более эффективного прочищения легких.

    Максимова попала в больницу на прошлой неделе. Певице стало плохо прямо во время концерта. Медики диагностировали у нее 40% поражения легких. Тесты на коронавирус дали отрицательные результаты. В итоге у исполнительницы нашли пневмонию и ввели в искусственную кому.