Стали известны подробности лечения певицы МакSим

Певица МакSим пробудет в коме около 3-4 дней. Артистку подключили к ИВЛ для того чтобы ее организм эффективно справлялся с болезнью.

«ИВЛ — это не приговор. Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, соответственно, врачом было принято решение ввести ее в медикаментозный сон для более эффективного прочищения легких. Она молодая, крепкая — прогнозы положительные. Сколько она будет без сознания, пока не известно. Обычно это 3–4 дня», — сообщил Telegram-канал Super со ссылкой на представителей певицы.

Певицу госпитализировали на прошлой недели с 40% поражения легких. Девушке стало плохо во время концерта, ее пришлось увести со сцены. Тесты на коронавирус отрицательные, МакSим диагностировали пневмонию.

МакSим ввели в искусственную кому 19 июня. Врачи сделали выбор в пользу медикаментозного сна для «более эффективного лечения».

Сборная России по футболу поддержала певицу. В Twitter спортсмены выложили видео, на котором болельщики исполнили хит исполнительницы «Знаешь ли ты» на Никольской улице в Москве во время чемпионат мира — 2018 в России.