Представитель Канье Уэста списал слухи о его желании встретиться с Путиным на странных русских

Представитель рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг данные о планах музыканта побывать в России и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Он назвал такую информацию «попыткой русских людей принять желаемое за действительное».

О грядущих гастролях с госпел-программой The Sunday Service заявили в журнале Billboard. Программа строится как богослужение, Путин якобы должен был стать специальным гостем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что путинская администрация ни в каком виде не является визави Канье Уэста. Давать оценку подобным акциям он тоже не стал.

Известно, что сейчас Канье Уэст ведет переговоры с миллиардером Аразом Агаларовым о расширении контактов в российском музыкальном бизнесе и развитии своих бизнес-проектов в России. Возможна в том числе запись трека с Эмином.