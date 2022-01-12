Кремль скептически отнесся к планам Канье Уэста встретиться с Владимиром Путиным

Администрация президента России не может быть визави американского исполнителя Канье Уэста. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности встречи Владимира Путина и рэпера.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — сказал Песков, говоря о возможности рассмотреть предложение о встрече с Уэстом. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что ни он, ни Путин не столько глубоко знакомы с деятельностью американского исполнителя, чтобы давать оценки.

Ранее представитель рэпер Амир Судан заявил, что Уэст собирается в 2022 году посетить Россию. В рамках своего визита в страну он также планирует встретиться с Путиным, провести богослужение и представить свою госпел-программу The Sunday Service.

Известно, что сейчас Канье Уэст ведет переговоры с миллиардером Аразом Агаларовым о расширении контактов в российском музыкальном бизнесе и развитии своих бизнес-проектов в России.