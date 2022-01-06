«Правила есть правила». В Австралии объяснили лишение Джоковича визы

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщили в Федеральной пограничной службе страны (ABF). Накануне вечером теннисист прилетел Мельбурн, чтобы принять участие в Australian Open.

В заявлении ABF говорится, что Джокович не предоставил «надлежащих доказательств соответствия требованиям въезда в Австралию», в связи с чем его визу аннулировали.

В соответствии с законодательством теннисист будет выдворен из страны, добавили в пограничной службе.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя ситуацию с Джоковичем, заметил, что никто не может стоять выше правил, которые установило государство.

«Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил», — написал Моррисон в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что сильная пограничная политика Австралии имела решающее значение для страны, где уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире.

«Мы продолжаем проявлять бдительность», — подчеркнул австралийский премьер.

Новак Джокович столкнулся с проблемами после прилета в Мельбурн. Он попытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает наличия медотвода от вакцинации от коронавируса. Медицинское исключение теннисист получил для участия в Australian Open. Отец спортсмена заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна.