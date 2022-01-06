Отец теннисиста Джоковича заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна

Теннисист Новак Джокович не смог въехать на территорию Австралии из-за неправильно оформленной визы. Отец спортсмена заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна.

«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы, это борьба за каждого!» — процитировало Срджана Джоковича сербское радио Sputnik.

Спортсмен столкнулся с проблемами после прилета в Мельбурн. У Джоковича оказалась неправильно оформленная виза, напомнил RT. Теннисист попытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает наличия медотвода от вакцинации от коронавируса.

Джокович получил медицинское исключение для участия в Australian Open. Открытый чемпионат пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. Организаторы соревнований заявили, что не допустят на турнир непривитых от коронавируса игроков, написала «Гезета.ru». Джокович неоднократно говорил, что с настороженностью относится к вакцинации.