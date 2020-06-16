PR-менеджер Little Big отказался комментировать публикации о плагиате

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Ранее ведущая 360tv в Tik Tok Арина Ростовская сравнила песни групп Littlе Вig и Тhе Вlасk Еуеd Реаs и нашла много совпадений. Многие СМИ уже окрестили творчество группы плагиатом, но она попросила не спешить с такими выводами. По ее мнению, похожи на известные зарубежные мелодии только определенные отрывки, но никак не песни целиком.