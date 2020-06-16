    16 июня 2020, 13:08

    PR-менеджер Little Big отказался комментировать публикации о плагиате

    Дарья Морозова

    PR-менеджер группы Little Big Полина Храмова отказалась давать комментарии на новости, в которых коллектив обвинили в плагиате песен группы The Black Eyed Peas. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Мы не комментируем эту новость», — сообщила она.

    Ранее ведущая 360tv в Tik Tok Арина Ростовская сравнила песни групп Littlе Вig и Тhе Вlасk Еуеd Реаs и нашла много совпадений. Многие СМИ уже окрестили творчество группы плагиатом, но она попросила не спешить с такими выводами. По ее мнению, похожи на известные зарубежные мелодии только определенные отрывки, но никак не песни целиком.