Познер поддержал право журналистов брать интервью у «скопинского маньяка»

Владимир Познер не поддержал критику Ксении Собчак, которая взяла интервью у Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Уточняется, что Мохов отсидел 17 лет за похищение двух подростков. Он четыре года держал девушек в подвале, насиловал их и бил. Недавно он вышел на свободу.

Познер считает, что Мохов уже понес наказание, поэтому он больше не преступник и у него можно брать интервью.

«Да, люди таким образом зарабатывают деньги. И Ксения Собчак заработала таким образом немало, потому что желающих посмотреть это интервью очень много, поэтому и реклама дорогая. Но я не вижу в этом ничего предосудительного», — считает журналист.

Ранее Мохов кинул заявку на добавление в друзья во «ВКонтакте» одной из своих жертв Екатерине Мартыновой. В интервью Собчак он признался, что до сих пор любит ее. О попытке выйти с ней на связь жертва рассказала сама жертва.

«Только недочеловек может себе такое позволить. Я считаю, что надо менять полностью законодательство и контролировать социальные сети преступника. Добавился в друзья — нужно штрафовать и судить», — сказала Екатерина.