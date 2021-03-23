Скопинский маньяк попытался добавить жертву в друзья в соцсети

Скопинский маньяк Виктор Мохов кинул заявку на добавление в друзья во «ВКонтакте» одной из своих жертв Екатерине Мартыновой. В интервью Собчак он признался, что до сих пор любит ее.

О попытке выйти с ней на связь жертва рассказала RТ.

«Только недочеловек может себе такое позволить. Я считаю, что надо менять полностью законодательство и контролировать социальные сети преступника. Добавился в друзья — нужно штрафовать и судить», — сказала Екатерина.

Обсуждая интервью Виктора Мохова, которое он дал Ксении Собчак, Екатерина отметила, что в комментариях некоторые люди с негативом отреагировали на ее высказывания. Она заявила, что не будет молчать. Она считает, что молчанием меньше таких преступлений не сделаешь.

В жизни Екатерины Мартыновой самое ужасное давно позади. Она вышла замуж, родила двоих детей. Как сообщил RT, девушка готовится подписать контракт о съемках художественного фильма по мотивам ее книги «Исповедь узницы подземелья».