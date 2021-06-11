Познер обвинил россиян в непонимании движения Black Lives Matter

Журналист Владимир Познер рассказал, что поддерживает Black Lives Matter, направленное против расизма и насилия в отношении чернокожих. Россияне, по его мнению, ничего не смыслят в движении.

«Я большой сторонник этого движения, в отличие от большей части наших соотечественников, которые вообще ничего не смыслят в том, что происходило и происходит в США. Для них „черные“ — это чужие, непонятные и страшные люди», — передала «Газета.ru» слова Познера.

Он напомнил, что в США очень долгое время жизни чернокожих не ценили, отсюда и родилось это движение. Он предложил провести для россиян образовательный эксперимент о движении, чтобы они смогли понять важность Black Lives Matter.

Ранее телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант снимут документальный фильм, посвященный российским городам на Волге. Они посетят восемь населенных пунктов.

Движение Black Lives Matter стало популярным после массовых протестов и беспорядков, которые начались в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.