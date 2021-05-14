Познер и Ургант снимут документальный фильм о городах на Волге

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант снимут документальный фильм, посвященный российским городам на Волге. Они посетят восемь населенных пунктов.

Идея съемок фильма о родине принадлежит Урганту, с ней он пришел к своему коллеге. Предложение понравилось съемочной группе.

«А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?» — заявил шоумен.

В итоге в июле команда Познера отправится на теплоходе по Волге. Съемочная группа посетит Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.

В связи с этим Познер обратился к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь найти героев фильма, отметило РИА ФАН.

«У меня, да и у всего нашего съемочного коллектива, есть просьба ко всем жителям названных городов: если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух)», — написал Познер.

Ранее его съемочная команда побывала в 11 странах за последние 14 лет.