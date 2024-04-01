Знаменитости 01 апреля 2024, 18:18 Познер объяснил отказ от публичного празднования 90-летия Журналист Познер заявил, что не хочет делать свое 90-летие публичным событием Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Журналист и телеведущий Владимир Познер не планировал широко отмечать свое 90-летие. Об этом он заявил в комментарии для портала NEWS.ru.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду. Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — поделился Познер.

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Телеведущий также поблагодарил всех, кто помнит о нем. Ему исполнилось 90 лет сегодня, 1 апреля. В связи с этим на Первом канале в полночь покажут документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый по одноименной автобиографической книги. В картине журналист расскажет о личной жизни, поделиться воспоминаниями и оценит прожитые годы.

Историк моды Александр Васильев заявил, что секрет успеха Познера заключается в знании иностранных языков. Телеведущий владеет английским, французским и русским, а также обладает тремя паспортами.