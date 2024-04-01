Знаменитости 01 апреля 2024, 14:39 Историк моды Васильев: секрет успеха Познера заключается в знании иностранных языков

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Сегодня журналист Владимир Познер отмечает 90-летний юбилей. Секрет его успеха заключается в знании сразу трех иностранных языков, сообщил историк моды Александр Васильев в беседе с News.ru.

По словам телеведущего, Познер блестяще владеет английским, французским и русским. Также он является обладателем трех паспортов.

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«Познер всегда был между этих трех стран. Это человек, который всю жизнь занимался спортом, играл в теннис, любил молодых женщин, вел активный образ жизни и продолжает его вести», — отметил Васильев.