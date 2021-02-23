Скандальные выходки Инстасамки, которая недавно унизила и вышвырнула из своей квартиры визажисток, а также поведение Моргенштерна и других кумиров молодежи является следствием их ранней популярности. Но из-за внешних обстоятельств они вынуждены будут пересмотреть свое поведение, заявил в беседе с «360» директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Аналитик объяснил, почему популярные молодые блогеры сжигают деньги, отвратительно относятся к обслуживающему персоналу и при этом публично демонстрируют свои выходки в социальных сетях.

«Это ошибки молодости. Люди очень рано стали успешными и немножко разрядились. Я думаю, что за достаточно короткое время мы увидим, как они изменят свое поведение, поскольку они уже сейчас стали много что терять: и тусовка перестает общаться, и рекламные бюджеты они теряют. Я думаю, как бы они сами к этому ни относились, осознали они это внутренне или нет, чисто из этих внешних обстоятельств, под этим давлением они изменят свое поведение», — сказал Черный.

Эксперт объяснил, что многие блогеры, получившие известность в молодом возрасте, оказались не готовы к такой популярности, которую им обеспечили социальные сети.

«Социальный лифт, который сейчас дают соцсети, для тех, для кого он срабатывает, — это, конечно, большое испытание на те человеческие ценности, с которыми успешный блогер подошел к своему успеху, к своему возрасту. Я думаю, здесь никакой специальной истории по хайпу нет, это понятная всем человеческая проблема», — сказал он.

Блогеры будут вынуждены поменять свое поведение после того, как начнут терять рекламные контракты и поймут, что от них отворачивается собственное окружение.

«Хайп и черный пиар никто не отметал, но когда тебя начинает игнорировать сообщество, благодаря которому ты взлетел и стал известен, когда ты начинаешь терять деньги, ты очень быстро начинаешь думать по-другому. Это такой воспитательный процесс бизнес-среды. Он очень быстро пройдет», — резюмировал эксперт.

Поклонники Инстасамки, разочарованные из-за хамского поведения молодой блогерши, ранее начали сжигать билеты на ее концерт.