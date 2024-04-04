Знаменитости 04 апреля 2024, 18:31 «Потрясли ее грустные глаза». Цой — о переживаниях Лолиты после бойкота на ТВ Певица Цой рассказала о сильных переживаниях Лолиты из-за бойкота на ТВ Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Лолита Милявская сильно переживает из-за бойкота на российском телевидении. Ее коллега в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала, что эмоциональный фон артистки бывает на пределе.

«Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена — как вода для цветка. Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было», — отметила Цой.

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Она пояснила, что за все отмененные концерты Лолите пришлось платить неустойки группе и прокатчикам, понеся тем самым большие убытки.

По словам певицы, моральное состояние Милявской усугубляет неизвестность, так как неясно, когда она сможет возобновить музыкальную деятельность. Лолита — единственный кормилец в семье, она переживает за дочь и 80-летнюю маму, уточнила Цой.

Певица добавила, что по-прежнему с любовью относится к коллеге и всегда поддерживает с ней связь.

«Считаю ее крепким, профессиональным артистом и хорошим, по-настоящему порядочным человеком», — заявила Цой.

На днях Лолита рассказала о пропаже голоса из-за климакса. По словам артистки, из-за этого она ушла в себя на два года.