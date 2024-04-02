Знаменитости 02 апреля 2024, 11:46 Лолита рассказала о проблемах с голосом Певица Лолита Милявская призналась, что у нее пропал голос из-за климакса Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Российская певица Лолита Милявская рассказала об изменениях в голосе из-за начала климакса. Этой проблемой она поделилась в Youtube-шоу режиссера Валерии Гай Германики «Лера в большом городе».

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут, как динамик», — призналась певица.

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Лолита добавила, что из-за этого ей пришлось закрыться в себе на два года. Тем не менее, на данный момент она чувствует себя нормально и готова к новым вызовам.

Ранее певица пожаловалась на копеечную пенсию. По ее словам, без стабильной работы и сбережений она бы столкнулась с финансовыми трудностями.