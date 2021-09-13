Защитник Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. 30-летний футболист решил сконцентрироваться на игре за ЦСКА, сообщили в РФС.

По словам самого Фернандеса, с каждым разом ему становится все сложнее выступать на два фронта, на восстановление тоже уходит все больше времени, участились травмы.

«Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду», — отметил он.

Футболист подчеркнул, что все матчи в форме сборной были важны для него. А четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году стал, конечно, особенным моментом.

«Та встреча навсегда останется в моей памяти — я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» — заключил спортсмен.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что Фернандес был одним из лидеров сборной. Он назвал его большим профессионалом, который смог провести много ярких матчей за сборную.

«И, конечно, его гол в четвертьфинале Чемпионата мира — 2018 вошел в историю нашего футбола. Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению», — добавил Дюков.

В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года он сыграл за национальную команду 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче против Хорватии он смог сравнять счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма.