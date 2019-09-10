«Поступок настоящего честного артиста»: Киркоров отреагировал на извинения Билана

Выступление Димы Билана напугало Самару Подробнее

Жители Самары пожаловались на странные телодвижения Димы Билана во время выступления. Зрителей возмутил заплетающийся язык артиста, он также не попадал в слова собственной фонограммы. После такого выступления многие потребовали извинений от артиста. После этого Дима Билан опубликовал в своем Instagram видео, в котором попросил прощения.

Артист Филипп Киркоров положительно отреагировал на извинения музыканта.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста. Благородно! Честно», — написал народный артист.

Такое заявление Киркоров оставил в комментариях под видео Билана, в котором тот приносит извинения.