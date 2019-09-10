  • «Поступок настоящего честного артиста»: Киркоров отреагировал на извинения Билана

    10 сентября 2019, 15:29

    Анастасия Карпеева

    Певец Дима Билан 8 сентября выступил нетрезвым на концерте в Самаре в честь Дня города. Поведение артиста возмутило жителей, поэтому Билан попросил прощения в соцсети Instagram. Артист Филипп Киркоров оценил извинения музыканта. Об этом сообщил сайт Life.ru.
    «Поступок настоящего честного артиста»: Киркоров отреагировал на извинения Билана

    Выступление Димы Билана напугало Самару

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    Жители Самары пожаловались на странные телодвижения Димы Билана во время выступления. Зрителей возмутил заплетающийся язык артиста, он также не попадал в слова собственной фонограммы. После такого выступления многие потребовали извинений от артиста. После этого Дима Билан опубликовал в своем Instagram видео, в котором попросил прощения.

    Артист Филипп Киркоров положительно отреагировал на извинения музыканта.

    «Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста. Благородно! Честно», — написал народный артист.

    Такое заявление Киркоров оставил в комментариях под видео Билана, в котором тот приносит извинения.