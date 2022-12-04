Знаменитости 04 декабря 2022, 23:54 Лепс подрался со своим фанатом возле бара в Петербурге — СМИ Появилось видео драки с участием певца Лепса возле бара в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Григорий Лепс подрался с поклонником на улице в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Фонтанка». Предположительно, певцу не понравилась назойливость фаната.

На опубликованных каналом кадрах видно, как похожий на Лепса человек набрасывается на неизвестного мужчину и наносит несколько ударов кулаками. Когда пострадавший пытается убежать, он отправляется за ним вдогонку и бьет еще раз.

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При этом охранники сначала пытаются предотвратить драку, а потом — помогают своему боссу справиться с неприятелем.

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Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, конфликт между певцом и другим посетителем бара начался еще внутри заведения. Молодой человек оказался поклонником таланта Лепса и очень хотел сфотографироваться с ним. Но Лепс, по данным телеканала, отказал ему в грубой форме.

После этого охрана вывела фаната из заведения. Последнему это не понравилось, поэтому он начал выкрикивать бранные слова в адрес музыканта. Из-за этого и возникла драка.

Телеканал «Звезда» выяснил, как себя чувствует избитый Лепсом мужчина. По их данным, у него диагностированы ушибы и подозрение на перелом носа.

3 декабря в Сети появилось видео, на котором Лепс посреди своего главного хита «Самый лучший день» бросил микрофон и ушел со сцены, будто разозлившись на что-то. Потом он объяснил свое поведение плохим самочувствие.