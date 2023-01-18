Знаменитости 18 января 2023, 03:00 Пострадавшего при уборке снега актера Реннера выписали из больницы Звезда Marvel Джереми Реннер вернулся домой после несчастного случая при уборке снега Википедия

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Врачи выписали актера Джереми Реннера из больницы, куда он попал на лечение после инцидента со снегоуборочной машиной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Артист рассказал фанатам о своем здоровье по случаю выхода второго сезона «Мэр Кингстауна». Реннер играет в сериале главную роль.

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«Несмотря на то что мой мозг все еще затуманен в процессе выздоровления, я воодушевлен посмотреть первую серию второго сезона», — написал он.

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Актер также отметил, что для этого его семья устроила домашний просмотр.

Джереми Реннер попал в больницу в критическом состоянии 1 января 2023 года. Снегоуборочная машина наехала 52-летнему актеру на ногу, когда тот занимался уборкой двора. У него диагностировали тупую травму груди и ортопедические травмы. После этого артист перенес несколько операций.

Зрители полюбили Реннера благодаря роли Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel. В 2009 году ему вручили премию Национального совета кинокритиков США в номинации «Мужской прорыв года» за роль в картине «Повелитель бури».