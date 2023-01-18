18 января 2023, 03:00
Пострадавшего при уборке снега актера Реннера выписали из больницы
Звезда Marvel Джереми Реннер вернулся домой после несчастного случая при уборке снега
Врачи выписали актера Джереми Реннера из больницы, куда он попал на лечение после инцидента со снегоуборочной машиной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Артист рассказал фанатам о своем здоровье по случаю выхода второго сезона «Мэр Кингстауна». Реннер играет в сериале главную роль.
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«Несмотря на то что мой мозг все еще затуманен в процессе выздоровления, я воодушевлен посмотреть первую серию второго сезона», — написал он.
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Актер также отметил, что для этого его семья устроила домашний просмотр.
Джереми Реннер попал в больницу в критическом состоянии 1 января 2023 года. Снегоуборочная машина наехала 52-летнему актеру на ногу, когда тот занимался уборкой двора. У него диагностировали тупую травму груди и ортопедические травмы. После этого артист перенес несколько операций.
Зрители полюбили Реннера благодаря роли Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel. В 2009 году ему вручили премию Национального совета кинокритиков США в номинации «Мужской прорыв года» за роль в картине «Повелитель бури».
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