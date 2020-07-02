Друг Харламова рассказал, как он перенес травлю после «Текста»

Близкий друг комика Гарика Харламова рассказал, что артист «держался супермолодцом» после булинга из-за фильма «Текст». В картине снялась жена Харламова Кристина Асмус. Она участвовала в слишком откровенной сцене, из-за чего в соцсетях на супругов обрушился шквал критики.

Основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян во время интервью Софико Шеварднадзе в ее авторской программе заявил, что слишком хорошо знает, как Гарику досталось в этом скандале, поэтому не станет вдаваться в подробности.

Шеварднадзе отметила, что Харламов «прекрасно вынес» эту травлю. Тем не менее, комику, вероятно, было больно выслушивать все, что на него свалилось.

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова» — сказал Джанибекян.

Асмус и Харламов в июне 2020 года объявили о разводе. Они прожили в браке восемь лет и воспитывают дочь. Супруги уточнили, что фильм «Текст» и третьи лица в этой ситуации не виноваты.