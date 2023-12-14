Знаменитости 14 декабря 2023, 04:08 Портниха Пугачевой рассказала о ее давней болезни, которую певица скрывала от всех Портниха Пугачевой Аксенова: певица с молодости страдала от подагры РИА «Новости»

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Самочувствие певицы Аллы Пугачевой на Кипре ухудшилось, ее мучают боли в ногах. Портниха Примадонны Любовь Аксенова рассказала mk.ru, что звезда с молодости страдала от подагры, ее с самого начала карьеры преследовали проблемы с ногами.

«Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. <…> Подагра с молодости — это тяжелая штука», — поделилась Аксенова.

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О болезни Пугачевой знали только близкие люди. На публике певица не показывала своих проблем, а после концертов в гримерке «плюхалась на кресло, ноги на столик», отметила портниха.

Лечение не помогало, Пугачевой приходилось носить обувь разного размера, чтобы облегчить боль, сообщила Аксенова.

Ранее Пугачева пожаловалась на проблемы со здоровьем во время шопинга на Кипре. Посетитель бутика подслушал, как звезда говорила продавщице, что у нее сильно болят и отекают ноги.