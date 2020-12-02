«Порода наша умирает». Чурикова пожелала зрителям беречь себя после новости о смерти Плотникова
Чурикова призналась, что не была лично знакома с артистом, сыгравшим роль доктора Борменталя в «Собачьем сердце». Ее впечатлила картина режиссера Ларисы Шепитько «Восхождение», где у Плотникова была главная роль.
«Картина Шепитько, в которой он играл главную роль, она очень серьезная, талантливая. [И сам Плотников] интеллигентный, умный, серьезный», — подчеркнула Чурикова.
Она с сожалением напомнила, что за короткий промежуток времени не стало нескольких «талантливых, фантастических людей».
«Люди мрут, уходят люди талантливые, невероятные. <…> Порода наша, понимаете. Жалко. Надо желать каждому человеку выдержать это испытание, трезво относиться к этому, беречь себя по возможности. Жизнь человека — самое бесценное», — заключила актриса.
О смерти Плотникова стало известно 2 декабря. Артисту диагностировали COVID-19. Неделю он пролежал на аппарате ИВЛ.