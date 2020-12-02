02 декабря 2020, 12:43
Умер актер Борис Плотников. Он играл в «Собачьем сердце»
Умер актер Борис Плотников — исполнитель роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». У него диагностировали COVID-19.
Смерть 71-летнего актера подтвердили в ГИТИСе, где Плотников был руководителем мастерской.
«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — рассказал ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Борис Плотников дебютировал в кино в 1976 году — он сыграл роль Сотникова в фильме «Восхождение», после которой сразу получил известность и любовь зрителей. За свою карьеру он снялся в десятках картин, однако больше всего запомнился своей ролью в фильме «Собачье сердце». Плотников сыграл доктора Ивана Борменталя.