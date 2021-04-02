Слова Малышевой об отмене масочного режима попросили проверить

Врач и телеведущая Елена Малышева усомнилась в снижении риска заражения коронавирусом при ношении масок. Ее заявление в эфире программы «Жить здорово!» потребовали проверить.

Запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор направил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

Парламентарий напомнил о постановлении главного санитарного врача РФ о ношении масок в местах массового пребывания. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты у граждан, подчеркнул Рашкин, полиция имеет право их задержать.

«Отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство», — прокомментировал слова Малышевой депутат.

У главы Роспотребнадзора Анны Поповой он попросил представить сведения о мерах, которые ведомство применяет для «обеспечения единообразного применения соответствующих правил поведения». Рашкин также хочет, чтобы ведомство рассказало о планах «по их уточнению в целях адекватного смягчения».

Вышедший в программе Малышевой сюжет он потребовал оценить на предмет достоверности и безопасности для жизни здоровья россиян.

В очередном выпуске «Жить здорово!» ведущая побывала в Чечне, где отменен масочный режим. Выйдя из самолета Малышева сравнила республику с «островом счастья» из-за отсутствия масок.

Приглашенные на передачу эксперты заметили, что при ношении одной маски более двух часов в ней скапливаются патогены. Малышева при этом предположила, что при отмене масочного режима заболевание COVID-19 протекало бы более легко. Свое мнение телеведущая подкрепила ссылкой на датское исследование.