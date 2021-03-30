Малышева объяснила, почему в России не будет третьей волны коронавируса

России удается уже более полугода бороться с коронавирусом без объявления локдауна. При этом в других странах ограничения только ужесточают. Принятые решения позволят россиянам обойтись без третьей волны ковида, завила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Итак, сегодня абсолютно ясно: чем жестче локдаун, тем выше инфицированность и заболеваемость», — отметила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Она добавила, что во многих российских регионах не стали объявлять даже второй локдаун. Власти вводили ограничения, которые сейчас продолжают постепенно отменять. При этом жители стали все чаще болеть ковидом в легкой форме. Соведущий врача Дмитрий Шубин напомнил и о вакцинации, которая сейчас проходит в России.

«Первое — даже не вакцинация. Первое — это то, что не было локдауна осенью, то, что мы полгода, уже даже больше, живем нормальной жизнью. В Европе будет третья волна, потому что, когда ты сидишь в закрытой камере, там все хуже», — заключила Малышева.

Ранее телеведущая предупредила, что за три дня до и после вакцинации от коронавируса стоит отказаться от продуктов, усиливающих аллергическую реакцию. В список попала клубника, а также копчености, шоколад и цитрусовые.