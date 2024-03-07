Знаменитости 07 марта 2024, 11:09 Shaman научил актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски Певец Shaman показал итальянской актрисе Орнелле Мути, как целоваться по-русски РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, научил Орнеллу Мути целоваться по-русски. Артист познакомился с итальянской актрисой на Всемирном фестивале молодежи, сообщила газета «Аргументы и факты».

Во время встречи Мути поцеловала Shaman два раза. В ответ певец рассказал звезде, что русская традиция подразумевает троекратный поцелуй.

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Звезды поговорили о Всемирном фестивале молодежи, Дронов пригласил гостей на свои выступления. В честь Международного женского дня у Shaman запланированы концерты «Ты моя» на 9, 10 и 11 марта в столичном «Крокус Сити Холле».

Тем временем Мути сказала, что хочет принять участие в съемках одного из его следующих клипов. На прощание они трижды поцеловались.

Ранее певец Николай Басков высмеял Shaman из-за подаренной розы от поклонницы. Артист эстрады язвительно сказал, что «с одного цветочка тоже неплохо начинать».