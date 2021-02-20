Поправившуюся Решетову заподозрили в беременности

Модель Анастасия Решетова пожаловалась подписчикам, что ее заподозрили в беременности. При этом она призналась, что просто поправилась на четыре килограмма.

«Когда на днях мои знакомые заподозрили меня в беременности, то я поняла что мне не стоит увлекаться хлебобулочными изделиями. Такими темпами я скоро перейду в категорию „size plus“», — написала Решетова в Instagram.

Она спросила пользователей, стоит ли ей скинуть прибавившиеся четыре килограмма или же остаться в нынешнем весе. Подписчики сразу же разделились на два лагеря. Одни писали, что талия смотрится непропорционально с крупной нижней частью, но многие засыпали модель комплиментами.

«Фигура отличная, не худей», — заявил один из комментаторов.

«Мне кажется, Вы просто напрашиваетесь на комплимент», — поддержал другой.

«Классная фигура», — заключил пользователь.

Осенью 2020 года Решетова рассказывала, что исключила из своего рациона ради красивого силуэта. По ее словам, она не ест йогурты и свинину. Все остальные продукты модель употребляет по самочувствию и настроению.