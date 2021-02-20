Поправившуюся Решетову заподозрили в беременности
Модель Анастасия Решетова пожаловалась подписчикам, что ее заподозрили в беременности. При этом она призналась, что просто поправилась на четыре килограмма.
«Когда на днях мои знакомые заподозрили меня в беременности, то я поняла что мне не стоит увлекаться хлебобулочными изделиями. Такими темпами я скоро перейду в категорию „size plus“», — написала Решетова в Instagram.
Она спросила пользователей, стоит ли ей скинуть прибавившиеся четыре килограмма или же остаться в нынешнем весе. Подписчики сразу же разделились на два лагеря. Одни писали, что талия смотрится непропорционально с крупной нижней частью, но многие засыпали модель комплиментами.
«Фигура отличная, не худей», — заявил один из комментаторов.
«Мне кажется, Вы просто напрашиваетесь на комплимент», — поддержал другой.
«Классная фигура», — заключил пользователь.
Осенью 2020 года Решетова рассказывала, что исключила из своего рациона ради красивого силуэта. По ее словам, она не ест йогурты и свинину. Все остальные продукты модель употребляет по самочувствию и настроению.