Решетова назвала продукты, от которых она отказалась ради фигуры

Девушка призналась, что исключила из рациона йогурты и свинину. Она добавила, что все остальное ест по самочувствию и настроению.

«В особенности многое себе позволяю на каникулах», — отметила Решетова.

Отмечается, что сейчас модель находится на отдыхе вместе с сыном Ратмиром, отцом которого является Тимати.