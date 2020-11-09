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    09 ноября 2020, 23:56

    Решетова назвала продукты, от которых она отказалась ради фигуры

    Артур Блянихов

    Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова на своей странице в Instagram перечислила продукты, от которых ей пришлось отказаться ради фигуры. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Девушка призналась, что исключила из рациона йогурты и свинину. Она добавила, что все остальное ест по самочувствию и настроению.

    «В особенности многое себе позволяю на каникулах», — отметила Решетова.

    Отмечается, что сейчас модель находится на отдыхе вместе с сыном Ратмиром, отцом которого является Тимати.