09 ноября 2020, 23:56
Решетова назвала продукты, от которых она отказалась ради фигуры
Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова на своей странице в Instagram перечислила продукты, от которых ей пришлось отказаться ради фигуры. Об этом сообщило РИА ФАН.
Девушка призналась, что исключила из рациона йогурты и свинину. Она добавила, что все остальное ест по самочувствию и настроению.
«В особенности многое себе позволяю на каникулах», — отметила Решетова.
Отмечается, что сейчас модель находится на отдыхе вместе с сыном Ратмиром, отцом которого является Тимати.