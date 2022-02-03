«Я звезда, мне рукоплескал зал». Меладзе потроллил жену отказом помыть посуду

Известный музыкант Валерий Меладзе со своей супругой Альбиной Джанабаевой разыграл сценку, в ходе которой певец отказался помыть чашку за женой. Он мотивировал отказ тем, что он звезда. Публикация размещена в Instagram Джанабаевой.

Женщина попросила Меладзе помыть за ней чашку.

«Ты ничего не перепутала? Я звезда, мне вчера рукоплескал зал! А ты говоришь: „Помой посуду“», — проговорил Меладзе и якобы заплакал.

Напомним, Меладзе состоит в браке с певицей Джанабаевой уже более восьми лет, у пары двое детей.

Ранее Меладзе рассказал о сложностях подбора няни для детей. Он описал случай, когда появился кандидат с умением играть на музыкальных инструментах, разрядом по волейболу и высшим образованием по математике.

В таких случаях, по словам артиста, ребенок может решить, что родители ему больше не нужны.