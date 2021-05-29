«Можем померкнуть как родители»: Меладзе рассказал о выборе няни для дочери

Певец Валерий Меладце в апреле в шестой раз стал отцом. Вместе с Альбиной Джанабаевой он воспитывает теперь дочь Агату. Пока пара справляется со своими обязанностями сама, но уже подыскивает ребенку няню.

«Не то чтобы мы сильно ищем, но нам нужна няня. Какие требования? Мы смотрели такие резюме! Там пишут, что няня имеет первый разряд по волейболу, играет на гитаре, фортепиано, есть высшее образование по математике и другим наукам/ <…> Я думаю, что нельзя брать такую хорошую няню на ее фоне, мы, как родители, можем померкнуть», — рассказал музыкант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Он в шутку добавил, что в итоге ребенок с такой няней скажет. что родители ему больше и не нужны. По словам Джанабаевой, идеальная няня должна любить детей. Меладзе подчеркнул, что кандидатка должна быть спокойной, уравновешенной и вменяемой.

Меладце и Джанабаева воспитывают еще двух сыновей: Константина и Луку. Родителями Агаты они стали 12 апреля 2021 года. В предыдущем браке у музыканта появились на свет три дочери: Арина, Инга и Софья. Исполнитель продолжает общаться со своими детьми, несмотря на развод с их матерью.