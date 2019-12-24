СМИ сообщили о тяжелом состоянии Галины Волчек

Российский режиссер и актриса Галина Волчек попала в больницу. Артистку, как сообщают СМИ, госпитализировали накануне в тяжелом состоянии.

Волчек, сообщил Telegram-канал Baza, доставили в одну из московских клиник каретой скорой помощи вечером 23 декабря.

По предварительным данным, у 86-летней актрисы возникли проблемы с сердцем, и Галина Волчек находится в реанимации.

Артистка, уточнил Mash, жаловалась на боли в груди. Врачи решили, что ее нужно срочно госпитализировать. Сейчас Волчек якобы впала в кому.

Официальных комментариев на момент написания заметки на поступало.

Советский и российский театральный режиссер, актриса и педагог, Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. Ее семья имела непосредственное отношение к кинематографу: мать Вера Маймина была киносценаристом, а отец Борис Волчек — режиссером и оператором.

В 1955 году Волчек окончила Школу-студию МХАТ, а уже через год вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым основала новую «Студию молодых актеров» — будущий театр «Современник».

В кино Волчек снималась с 1957 по 1996 годы, участвовала в документальных проектах, известна как режиссер театра и кино. Является художественным руководителем «Современника» с 1989 года.