«Пользовались они им»: Татьяна Васильева раскритиковала женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах

Звезда отечественного кино Татьяна Васильева раскритиковала женщин, которые обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. По мнению артистки, это женщины воспользовались им.

Васильева высказала свое мнение по этому вопросу в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

«Это они [женщины] потом стали так мыслить, что это он ими пользовался. Пользовались они им. <…> Они бегали за ним и вешались на него, чтобы получить роли. Кто виноват в этом? И потом они все начали его мочить. Дружно. Только по той причине, что стало можно. Потому что он уже им был не нужен», — заявила Васильева.

По ее мнению, это женщины неприлично себя ведут. «Вот это проституция: сначала добиваться от него своего, а потом растоптать», — отметила актриса.

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. В октябре 2017 года он потерял работу в The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

История обвинений в адрес американского кинопродюсера породила так называемый эффект Вайнштейна, когда подобным обвинениям подверглись другие знаменитости.

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова призналась в том, что пережила домогательства в 15 лет во время съемок «Снежной королевы». После ее признания многие российские звезды рассказали и свои истории о харассменте. Но отношение у знаменитых актрис и актеров к вопросу оказалось разное. Одни поддержали желание рассказать правду, а другие назвали это грязным пиаром.