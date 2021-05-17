История Прокловой открыла шлюз откровений. Рассказы звезд о приставаниях не всем пришлись по душе

После скандального интервью актрисы Елены Прокловой, получившей известность после роли Герды в советском кинофильме «Снежная королева», многие звезды рассказали и свои истории о харассменте. Но отношение у знаменитых актрис и актеров к вопросу оказалось разное. Одни поддержали желание рассказать правду, а другие назвали это грязным пиаром.

Герда в центре внимания

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова призналась в том, что пережила домогательства в 15 лет во время съемок фильма, который принес ей известность — «Снежной королевы» режиссера Геннадия Казанского. Только в возрасте 67 лет Проклова решилась рассказать о том, что с ней случилось в подростковом возрасте.

По словам актрисы, также известной по ролям в «Мимино», «Капитанской дочке», «Голубке» и других фильмах, к ней, тогда пятнадцатилетней девочке, домогался известный актер, а потом еще два года преследовал ее. Он якобы трогал ее, принуждал к оральному сексу и даже бил, когда она решила выйти замуж за другого. У ее обидчика на тот момент уже была семья: жена и дети, а также всеобщее признание.

«Он раздевал меня. Заставлял лежать рядом голой. Он сам себя удовлетворял… Я рыдала, говорила, что не хочу… Он не боялся ни суда, ничего. Он был одержим», — рассказывала она.

По словам Елены Прокловой, однажды обидчик рассказал ей, что и сам становился жертвой сексуального насилия в юности. Она не стала раскрывать имени того человека, в чей адрес она выдвинула столь серьезные обвинения. Но сказала, что его уже нет в живых. В то время за актрисой ухаживал Олег Табаков, и многие не поддержали попытку Прокловой рассказать о случившемся, усомнившись в истинности ее слов.

Не выносить сор из избы

Историю Елены Прокловой обсуждали заслуженные артисты России в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Среди тех, кто осудил заявление коллеги по цеху, оказалась актриса Татьяна Васильева, известная ролями в фильмах «Переступить черту», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. Она заявила, что большинство девушек-актрис проходят через принуждение и насилие.

«Если у нее были родители, она могла к ним пойти, была милиция, но она к ним не ходила. <…> Она закончила хороший вуз, снималась в хорошем кино с хорошими актерами — это все так просто не бывает. Пока она была маленькая, да, наверное, это было просто так. Но потом стало не просто так, это я гарантирую. И за это надо отплачивать», — заявила Васильева.

Она также убеждена, что Проклову на откровенный рассказ о пережитой травме толкнула жажда заработать. Обвинил актрису в меркантильности театральный режиссер Евгений Морозов. Не поддержала Проклову и звезда фильма «Служебный роман» Лия Ахеджакова, она назвала признание коллеги мерзостью и заявила, что даже за миллион нельзя продавать свою интимную жизнь, передает «Вокруг ТВ».

Актриса и телеведущая Ангелина Вовк заявила, что сама столкнулась с харассментом всего один раз, в самом начале своей карьеры. Но она сумела дать отпор, точнее, ей помогла мама. По словам Вовк, на пробах в 22 года она понравилась создателю картины — он начал за ней ухаживать, звал в рестораны и на концерты. Мать посоветовала ей возвращаться домой, но режиссер оказался честным человеком и все равно утвердил ее на роль. Однако больше они никогда не общались — мужчина даже не здоровался со своим бывшим объектом вожделения.

Звезда фильма «Дамский портной» Елена Борзова также призналась, что сталкивалась с домогательствами — в 16 лет рядом с ней «крутились взрослые мужчины» — об этом предупреждали ее мать.

«Мама на это отвечала, что доверяет своей дочери. После этих слов родительницы было бесперспективно ко мне близко подходить. Если в кого-то я влюблялась, то сама. И делала свои выводы, как поступать с человеком», — поделилась Борзова, добавив, что в 15 лет у девушки уже должна быть голова на плечах, чтобы постоять за себя.

Молчать нельзя рассказывать

В защиту Прокловой выступила 56-летняя Ирина Безрукова. Она рассказала о том, как ее, на тот момент замужнюю и молодую мать, пытался лапать режиссер, прижимал к себе — даже в присутствии собственной жены. Она ответила ему жестким отказом, даже когда он пригрозил переозвучить ее, если она «его не полюбит до конца фильма». Именно своим отказом Безрукова объяснила то, что ее актерская карьера сложилась не слишком успешно.

«Я знаю, что это повлияло на мою карьеру. Потом, когда у этого режиссера спрашивали о моих профессиональных качествах, он отвечал: „Она никому не дает“», — рассказала она, добавив, что Проклова сделала правильно, если обнародование тайны, с которой она жила много лет, облегчило ей душу.

Вступился за Проклову и Никас Сафронов, которому накануне дали звание народного художника России. Он убежден, что актриса никому не хотела навредить, а рассказала свою историю только потому, что не могла больше хранить столь тяжелый секрет.

«Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить. <…> Она переживала все эти годы свою историю, хранила ее в себе. Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе», — сказал Сафронов.

О пережитых домогательствах рассказала и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник. По ее словам, недвусмысленный интерес к ней проявлял брат певца Валерия Меладзе, продюсер Константин Меладзе. Найник рассказала, что мужчина писал ей грубые сообщения и трогал, посадив себе на колени.

До этого о сомнительных предложениях от Константина Меладзе рассказывала и певица Ани Лорак. Она заявила, что могла бы получить известность значительно раньше, если бы согласилась на предложение продюсера. Но по ее же словам, она всегда имела понятие о достоинстве, так что отказалась. Уточнять, какого рода условия ей предлагали, она не стала.

«Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы „на что ты готов пойти ради популярности, известности“. Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет», — заявила Лорак. Позднее певица заявила, что ее слова неправильно поняли. Тем не менее волна признаний продолжилась. В адрес Константина Меладзе обвинения выдвигала и украинская певица Оля Полякова.